Φωτιά στα Καλύβια Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Σηκώθηκε και ελικόπτερο – Βίντεο

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη λεωφόρο Προφάρτας ανάμεσα στο Κορωπί και τα Καλύβια Θορικού Αττικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

