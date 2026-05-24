Φωτιά στα Καλύβια Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Σηκώθηκε και ελικόπτερο – Βίντεο
THESTIVAL TEAM
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη λεωφόρο Προφάρτας ανάμεσα στο Κορωπί και τα Καλύβια Θορικού Αττικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2026
Δείτε βίντεο: