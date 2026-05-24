Ρούμπιο: Το πυρηνικό ζήτημα με το Ιράν δεν μπορεί να διευθετηθεί σε 72 ώρες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα (24/05/2026) ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μέσα σε «72 ώρες».

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μια γωνιά του τραπεζιού», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχί.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα στα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, «μετά το οποίο θα αρχίσουμε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά μ’ αυτό για μια προθεσμία «60 ημερών» και πρόσθεσε πως «επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση».