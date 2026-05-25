Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Τον εντοπισμό έκαναν ο διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες.

Ο 25χρονος είχε δώσει τα τελευταία σημάδια ζωής το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν επικοινώνησε με τον πατέρα του. Την επόμενη ημέρα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού στην περιοχή του Ολύμπου.

Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των διασωστών.

Αυτή την ώρα, τρεις ορειβατικές ομάδες από τη 2η και 4η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης, κατευθύνονται στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση ανάσυρσης.

