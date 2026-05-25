Ρένος Χαραλαμπίδης: “H τέχνη της τηλεόρασης περιορίζεται, το YFSF μου δίνει ένα προσωπικό στοίχημα”

Με αφορμή τη συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του YFSF, ο Ρένος Χαραλαμπίδης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο δημοφιλής δημιουργός μίλησε τόσο για τους λόγους που τον έκαναν να πει το “ναι” στο σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 όσο και στη μορφή της σχέσης που διατηρεί με τη μικρή οθόνη.

Τι σε οδήγησε να πεις το περιβόητο “ναι” στο “Your face sounds familiar”;

Έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι πως η τέχνη της τηλεόρασης περιορίζεται και το σόου είναι ένα μεγάλο στοίχημα για έναν performer, όπως είμαι εγώ. Μου δίνει ένα προσωπικό στοίχημα. Πως θα μπορούσε κάποιος να έχει ενδιαφέρον, να είναι χρήσιμος και διασκεδαστικός σε ένα σόου; Είναι πολύ εύκολο να είσαι απαξιωτικός. Έβαλα, λοιπόν, ένα προσωπικό στοίχημα, να μπορέσω να υπάρξω και να προσφέρω μέσα από αυτό το φορμάτ.

Και όλα αυτά σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική ζώνη, όπως είναι η βραδινή.

Δεν τα παρακολουθώ με λεπτομέρειες. Άλλωστε, επιστρέφω στην τηλεόραση ύστερα από μια μεγάλη απουσία. Η τελευταία μου δουλειά ήταν η σειρά “Τα καλύτερα μας χρόνια” το 2022, αλλά εκεί ήταν μια συμμετοχή, όχι μια πρωταγωνιστική παρουσία. Ακολούθησα όλη τη μεγάλη περιπέτεια της τηλεόρασης, με την κρίση, την εκμηδένιση της, τη σταδιακή ανάκαμψη της, μια δεκαετία είμαι απών.

Μη βλέπετε που έχω κάνει επιτυχημένες σειρές και παίζονται σε επανάληψη. Ως πρωταγωνιστής, τη τελευταία μου εμφάνιση ήταν σε μια σειρά με τον τίτλο “Με τα πανταλόνια κάτω” το 2013.

Ρένος Χαραλαμπίδης

