Συναγερμός στον Όλυμπο: Επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου 25χρονου ορειβάτη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο ορειβάτη με καταγωγή από την Ισπανία, ο οποίος κατευθύνθηκε από το καταφύγιο στην κορυφή του βουνού και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται. Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Προξενείο της Ισπανίας.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 17:00. Για την επιχείρηση αναζήτησης έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. Στη μάχη της αναζήτησης του 25χρονου συνδράμει και drone.