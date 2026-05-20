Γερμανία: Συνελήφθη ζευγάρι για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ένα παντρεμένο ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο ως ύποπτο για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, ανακοινώθηκε σήμερα από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Το ζευγάρι, αμφότεροι Γερμανοί πολίτες, φέρεται ότι αποκατέστησε επαφές με πολυάριθμους επιστήμονες σε γερμανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα σε μια προσπάθεια να αποκτήσει «επιστημονικές πληροφορίες για υψηλή τεχνολογία που μπορεί να έχει στρατιωτικές εφαρμογές», ανακοινώθηκε από το Γραφείο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας που έχει έδρα την Καρλσρούη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι ύποπτοι στοχοθέτησαν καθηγητές στους τομείς της αεροδιαστημικής μηχανικής, της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν πλησίαζαν ακαδημαϊκούς, οι δύο ύποπτοι εμφανίζονταν άλλοτε ως διερμηνείς και άλλοτε ως εργαζόμενοι σε μια αυτοκινητοβιομηχανία.

«Μερικοί επιστήμονες δελεάσθηκαν με το πρόσχημα ότι θα έδιναν διαλέξεις επί πληρωμή στην Κίνα σε πολιτικό ακροατήριο», δήλωσαν οι εισαγγελείς. «Στην πραγματικότητα, αυτές οι διαλέξεις κοινοποιούνταν στη συνέχεια σε μέλη κρατικών εταιρειών του αμυντικού τομέα».

Οι δύο ύποπτοι πρόκειται να εμφανισθούν αργότερα σήμερα ενώπιον γερμανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα τεθούν υπό προσωρινή κράτηση.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι αστυνομικές επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν ταυτοχρόνως στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Βαυαρίας, του Βερολίνου, του Βραδεμβούργου, της Κάτω Σαξονίας και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Εντούτοις οι επιχειρήσεις αυτές αφορούσαν προσέγγιση μαρτύρων και όχι την καταδίωξη επιπλέον υπόπτων.

Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

