Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για συμμορία που έκανε κλοπές και ληστείες – Πέντε συλλήψεις, κατασχέθηκε οπλισμός
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη για συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός.