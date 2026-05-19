Μάγδα Τσαγγάνη: Ξεκίνησε η δίκη για το καμένο σπίτι της – “Εγώ θα ήμουνα ευχαριστημένη με εκατό χιλιάδες”

Η Μάγδα Τσαγγάνη μίλησε στη “Super Κατερίνα” για τη δίκη που αφορά την ισχυρή έκρηξη στην πολυκατοικία της οδού Αχαρνών, η οποία πριν από τρεισήμισι χρόνια κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι της αλλά και ακόμη 18 διαμερίσματα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν κατάφερε να βρεθεί στο δικαστήριο λόγω σοβαρού τραυματισμού που υπέστη πρόσφατα.

«Ατυχία μεγάλη διότι ήμουνα τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αίγινα στο σπίτι μου, και έπεσα, και δυστυχώς κάταγμα στο ισχίο και χειρουργήθηκα παρακαλώ. Στεναχωριέμαι σήμερα πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι στη δίκη για να μιλήσω. Και για αυτούς τους ανεγκέφαλους… ψυχολογικά είμαι άρρωστη. Ούτε πρόκειται ποτέ να μην περάσει αυτό. Αφήστε τα, δηλαδή, είναι να μη σου τύχει.

Και βεβαίως ζητάμε αποζημίωση, γιατί μείναμε στο δρόμο. Τώρα, πόσα; Εγώ θα ήμουνα ευχαριστημένη με εκατό χιλιάδες. Αυτοί μπορεί να μου πουν ότι δεν μπορούν να μου δώσουνε ούτε τριάντα. Όλη μου η ζωή, όλα μου τα υπάρχοντα ήταν εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον πόνο μου; Και την απελπισία μου; Είναι δυνατόν να πληρώνω ενοίκιο και να στερούμαι άλλα πράγματα; Πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Πιστεύω ακράδαντα. Να μην αναβληθεί η δίκη, και να γίνουνε έτσι τα πράγματα όπως πρέπει», είπε η Μάγδα Τσαγγάνη.

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της ηθοποιού και των υπόλοιπων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, Ευάγγελος Γαλετζάς, ο οποίος αναφέρθηκε στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι.

Όπως εξήγησε, «ο Εισαγγελέας δεν άσκησε ποινική δίωξη κατά της ιδιοκτήτριας των χώρων αυτών που εκμισθώνονταν στον ιδιοκτήτη ατομικής της επιχείρησης, και σε αυτήν εργαζόταν και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για εμπρησμό, έκρηξη και σωματικές βλάβες. Ελπίζουμε σήμερα να εκδικαστεί και οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν».

Δείτε το βίντεο