Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση των έξι νεαρών στον 22χρονο – Τον έβρεξαν με νεροπίστολα και τον χτυπούσαν

Βίντεο που δείχνει την βία σε βάρος 22χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει καρέ-καρέ την επίθεση που δέχθηκε από παρέα έξι ατόμων, οι οποίοι τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν και τον κατέγραψαν με κινητά τηλέφωνα.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε κεντρικό σημείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 20:00, στη διασταύρωση των οδών Καραολή Δημητρίου και Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που δημοσιεύει η ΕΡΤ, ο 22χρονος εμφανίζεται να κατεβαίνει την οδό Αγίου Δημητρίου μαζί με το σκυλάκι του, τη στιγμή που δέχεται παρενόχληση από άτομα που τον ακολουθούν. Ο νεαρός φαίνεται να σταματά και να διαμαρτύρεται, ενώ, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, είχε ήδη ξεκινήσει η επίθεση με νεροπίστολα, με τους δράστες να τον βρέχουν και να τον προπηλακίζουν χωρίς, όπως αναφέρεται, να υπάρχει συγκεκριμένη αιτία.

Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας, οι έξι νεαροί τον καταδιώκουν και τον εγκλωβίζουν επί της Καραολή Δημητρίου. Εκεί ακολουθεί η σωματική επίθεση, με γροθιές και προπηλακισμούς, ενώ παράλληλα τον βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η επίθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διήρκεσε τουλάχιστον τρία λεπτά, με περαστικούς να επιχειρούν να παρέμβουν για να τη σταματήσουν. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα με περιπολικό. Οι δράστες είχαν ήδη τραπεί σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις αρχές, για τρεις νεαρούς αλβανικής καταγωγής και τρεις Έλληνες, ηλικίας 16 έως 19 ετών, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.