Σταύρος Φλώρος: Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο – “Σας ευχαριστώ όλους σας που μου χαρίσατε αυτό το χαμόγελο”

Μέσα από το νοσοκομείο μίλησε ο Σταύρος Φλώρος, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό για το τεράστιο κύμα αγάπης και στήριξης που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες.

Ο νεαρός ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του μετά το σοκαριστικό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συμπαίκτη του από το Survivor, Μάνο Μαλλιάρο, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος και τον βοήθησε από την πρώτη στιγμή.

Μάλιστα, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε πως πλέον τον θεωρεί οικογένειά του, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους με τα λόγια του.

Ο παίκτης του Survivor συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα αλλά και χιλιάδες ανθρώπους που του στέλνουν καθημερινά μηνύματα δύναμης και στήριξης.