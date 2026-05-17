Νεαρό κορίτσι έπεσε από γέφυρα στην Ξάνθη

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (17/5/26) όταν το κορίτσι, κάτω από άγνωστες συνθήκες, βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από γέφυρα στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το xanthinea, το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Εκτενεπόλ, στον δρόμο προς το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και η Αστυνομία.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν στην επιφάνεια την νεαρή κοπέλα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό, ούτε για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού. Σύμφωνα με το xanthinews, πρόκειται για ένα κορίτσι 17 ετών, το οποίο είναι τραυματισμένο σοβαρά στα πόδια.