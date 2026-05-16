Εξερευνούσε ένα χωράφι με ανιχνευτή μετάλλων και πέτυχε “λαχείο” – Ίσως ανακάλυψε τα χαμένα προσωπικά αντικείμενα μίας αρχαίας βασίλισσας

Στο επίκεντρο του παγκόσμιου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Βρετανία, μετά τον εντοπισμό ενός ανεκτίμητου ιστορικού θησαυρού από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων.

Τα σπάνια ευρήματα, που για αιώνες παρέμεναν θαμμένα στο έδαφος, προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την κοινωνική ιεραρχία και τον πλούτο της Εποχής του Σιδήρου.

Μάλιστα, οι ειδικοί εικάζουν ότι τα αντικείμενα αυτά αποτελούσαν προσωπικά υπάρχοντα μιας γυναίκας με βασιλικό αξίωμα.



Ένας θησαυρός 800 αντικειμένων

Προς τα τέλη του 2021, ο ανιχνευτής μετάλλων Πίτερ Χεντς εξερευνούσε ένα χωράφι στο Μέλσονμπι, κοντά στο Σκοτς Κόρνερ του Βόρειου Γιορκσάιρ.

Μερικοί δυνατοί ήχοι τράβηξαν την προσοχή του και, αφού επικοινώνησε με αρχαιολόγους από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, εκείνοι έφεραν στο φως τη «μεγαλύτερη συλλογή μεταλλικών αντικειμένων της Εποχής του Σιδήρου που έχει βρεθεί ποτέ στη Βρετανία», η οποία πλέον εκτίθεται στο Γιορκ.



Θαμμένα μυστικά 2.000 ετών: Τα σπασμένα άρματα και το τυλιγμένο ύφασμα

Περισσότερα από 800 αντικείμενα αποτελούν μέρος του Θησαυρού του Μέλσονμπι, η αξία του οποίου εκτιμάται σε περίπου 286.500 ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω δημόσιου εράνου και χρηματοδότησης από το Ταμείο Μνήμης της Εθνικής Κληρονομιάς (National Heritage Memorial Fund).

Ογδόντα οκτώ από τα αντικείμενα είναι «διαβρωμένα και κολλημένα μεταξύ τους» σε ένα τμήμα της έκθεσης που αποκαλείται χαϊδευτικά “το μπλοκ” , δήλωσε η Έμιλι Νορθ, επιμελήτρια αρχαιολογίας στο Μουσείο του Γιορκσάιρ.



Αν και από την εξωτερική πλευρά είναι ορατές αιχμές δοράτων, εξαρτήματα από άρματα και εξοπλισμός ιπποσκευής, «το τι κρύβεται στο εσωτερικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστήριο», πρόσθεσε η ίδια – όπως μυστήριο αποτελεί και ο λόγος για τον οποίο καταστράφηκαν εσκεμμένα.

Τα αντικείμενα αυτά είχαν τυλιχτεί σε ύφασμα και είχαν τοποθετηθεί σε μια τάφρο, ξεχωριστά από τον υπόλοιπο θησαυρό, πριν από 2.000 χρόνια.

Οι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει αξονικές τομογραφίες (CT scans) στο συμπαγές αυτό κομμάτι (“μπλοκ”) και αναλύουν «με σχολαστική ακρίβεια» αυτές τις εικόνες.



Ο καθρέφτης, οι μπλε χάντρες και το αποτύπωμα μιας βασίλισσας

Συνολικά, η έκθεση περιλαμβάνει το 20% του συνολικού Θησαυρού του Μέλσονμπι. Το μέγεθος και η αξία της συλλογής υποδηλώνουν έναν “όγκο πλούτου” που θα μπορούσε να ανήκει μόνο σε “κάποιον πολύ σημαντικό”, δήλωσε η Νορθ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης πριν από τα εγκαίνια για το κοινό.

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν έναν καθρέφτη και μπλε γυάλινες χάντρες, στοιχεία που συνδέονται με τη γυναικεία εξουσία κατά την Εποχή του Σιδήρου. «Αυτό που ίσως βλέπουμε μπροστά μας είναι τα υπάρχοντα μιας βασίλισσας».

Η έκθεση αναδεικνύει τον “απίστευτα πλούσιο” πολιτισμό της φυλής των Μπριγάντων (Brigantes), η οποία κυβερνούσε την περιοχή.

Οι Μπρίγαντες ήταν ένας κελτικός λαός που προσπάθησε να αποκρούσει τον προελαύνοντα ρωμαϊκό στρατό στο Στάνγουικ Σεντ Τζον, κοντά στο Μέλσονμπι.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα σκεύος ανάμειξης οίνου, το οποίο απαντάται συνήθως πριν από 2.000 χρόνια στη Μεσόγειο και πιθανότατα μεταφέρθηκε πίσω στη Βρετανία.



Μεσογειακοί δεσμοί και το αίνιγμα των τεσσάρων “Γ”

«Μας δίνει μια ιδέα για το πόσο διασυνδεδεμένοι ήταν οι άνθρωποι της Εποχής του Σιδήρου στο Βόρειο Γιορκσάιρ», δήλωσε η Νορθ. «Αποτελεί απόλυτο μυστήριο το γιατί αυτή η τεράστια μάζα πολύτιμων αντικειμένων πολυτελείας καταστράφηκε και θάφτηκε στο έδαφος».

Η έκθεση εξετάζει τέσσερις πιθανές απαντήσεις: μια γιορτή (συμπόσιο), ένα φεστιβάλ, μια μάχη και μια κηδεία. «Αμφιβάλλω αν θα ξαναδώ κάτι παρόμοιο στην καριέρα μου», πρόσθεσε η ίδια.

«Ήταν πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας το να αντλούμε και εμείς έμπνευση από αυτά τα παιδιά», δήλωσε η Λούκιτς-Σκοτ. «Είναι τόσο ενθουσιασμένα και νοιάζονται τόσο βαθιά για τον θησαυρό. Έχουμε μιλήσει με πολλούς κατοίκους, οι οποίοι αναφέρουν ότι τα ευρήματα της Εποχής του Σιδήρου αποτελούν πραγματικά μέρος της κληρονομιάς τους. Είναι μέρος της ταυτότητάς τους το ότι ζουν σε αυτό το χωριό».

Η κοινότητα στο πλευρό των αρχαιολόγων και το συναρπαστικό εύρημα “in situ”

Η έκθεση είναι μοναδική λόγω του όγκου των εργασιών συντήρησης που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί σε ορισμένα αντικείμενα, σύμφωνα με τον βοηθό επιμελητή συλλογών Χάρι Έλερντ-Τσίαρς. Ο ίδιος δήλωσε ότι το “πρώιμο στάδιο” του έργου παρουσίασε προκλήσεις και ευκαιρίες.

«Έχουμε ακόμα το ‘μπλοκ’ το οποίο βρίσκεται in situ (στην αρχική του θέση/κατάσταση)», εξήγησε. «Μερικές φορές αυτά τα κομμάτια διαλύονται μετά την ανασκαφή, οπότε το γεγονός ότι το κοινό μπορεί να το δει σε αυτό το στάδιο είναι πραγματικά εξαιρετικά συναρπαστικό».

Ο Έλερντ-Τσίαρς δήλωσε ότι το άνοιγμα της έκθεσης για το κοινό “φαντάζει λίγο σουρεαλιστικό”, εν μέρει λόγω της ταχύτατης προετοιμασίας για τη δημιουργία της.

«Στην πραγματικότητα, ο Θησαυρός του Μέλσονμπι έφτασε στο κτίριό μας μόλις τον Οκτώβριο. Κανονικά έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο προετοιμασίας για τις εκθέσεις, οπότε το να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και να τα εντάξουμε σε αυτή την έκθεση ήταν μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα συνεργάστηκε εξαιρετικά καλά».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η φροντίδα και η δεξιοτεχνία που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία των αντικειμένων ήταν “εντυπωσιακές”. «Το να εντοπίζεις μικρές ενδείξεις, όπως το κοράλλι και τα διακοσμητικά στοιχεία, σου δίνει μια γεύση ενός ευρύτερου κόσμου, τον οποίο ίσως δεν είχα συνειδητοποιήσει πλήρως πριν αρχίσω να εργάζομαι πάνω σε αυτό. Το να μπορείς να συνδέσεις αυτό το μικρό κομμάτι της Βρετανίας με τη νότια Ευρώπη είναι πραγματικά φανταστικό».

Πηγή: enikos.gr