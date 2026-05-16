Κούβα: “Οδηγός” προστασίας για τους πολίτες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Κούβας δημοσίευσε τις τελευταίες ημέρες έναν “οικογενειακό οδηγό” για την “προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα”, σύμφωνα με επίσημες επαρχιακές ιστοσελίδες, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δημοσιοποίηση αυτού του εγγράφου γίνεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των δύο ιδεολογικών αντιπάλων είναι ιδιαίτερα τεταμένες.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στο κομμουνιστικό νησί, που βρίσκεται 150 χλμ. από τις ακτές τους, επικαλούμενες την “εξαιρετική απειλή” που θέτει η Κούβα για την εθνική τους ασφάλεια.

Την Πέμπτη, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ μετέβη στην Αβάνα για μια έκτακτη συνάντηση με υψηλόβαθμους Κουβανούς αξιωματούχους, καθώς οι δύο χώρες διεξάγουν δύσκολες συνομιλίες εδώ και μήνες.

Το ολιγοσέλιδο έγγραφο που συνέταξε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και απευθύνεται σε “όλες τις κουβανικές οικογένειες”, δίνει “πρακτικές” πληροφορίες για την “προστασία της ζωής από πιθανές επιθέσεις του εχθρού”, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στην “Πύλη του Πολίτη” (της επαρχίας) της Αβάνας”.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της επαρχίας Σάνκτι Σπίριτους, στα κεντρικά της χώρας, ανάρτησε όλο το κείμενο σήμερα στην ιστοσελίδα του.

Με τίτλο “προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε” παρέχει μια σειρά από συστάσεις που αρχίζουν από την προετοιμασία ενός “σακιδίου πλάτης για την οικογένεια με πόσιμο νερό, τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα ατομικής υγιεινής” και καταλήγουν στην προσοχή που πρέπει να δίνεται στον “συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές”.

Στο έγγραφο ενθαρρύνονται οι πολίτες να μάθουν “πρώτες βοήθειες” και τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης “μέσω των τοπικών συμβουλίων πολιτικής προστασίας”.

Το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, με πολλούς Κουβανούς να μην έχουν πρόσβαση σε αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι επίσης κρίσιμη, καθώς η χώρα δεν έχει πλέον αποθέματα καυσίμων. Οι ατελείωτες, επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις σε συνοικίες της Αβάνας τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ