Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 16η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 16 Μαΐου:

1651 Οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιο Β’ και πετούν τη σορό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους.

1916 Υπογράφεται η μυστική συμφωνία Σάικς – Πικό, που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μ. Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας.

1929 Λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.

1948 Ο βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρίπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πολκ δολοφονήθηκε από την Ασφάλεια.

1966 Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την «Αγγελία της 16ης Μαΐου», με την οποία ξεκινά η Πολιτιστική Επανάσταση.

2015 Ο ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρσι, ο οποίος ανατράπηκε από τον στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βίαια επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης το 2011, για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Εκτός από τον Μόρσι, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι, μέλη των Αδελφών Μουσουλμάνων.

Γεννήσεις

1718 Μαρία Γκαετάνα Ανιέζι, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, που διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο.

(Θαν. 9/1/1799)

1948 Κάτια Δανδουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός.

1953 Πιρς Μπρόσναν, Ιρλανδο-αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1703 Σαρλ Περό, Γάλλος παραμυθάς. («Η Σταχτοπούτα», «Η Ωραία Κοιμωμένη») (Γεν. 12/1/1628)

1953 Τζάνγκο Ράινχαρντ, τσιγγάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας και από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. (Γεν. 23/1/1910)

2010 Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του χέβι μέταλ. Υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven & Hell. (Γεν. 10/7/1942)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης

Διεθνής Ημέρα Φωτός

Ημέρα Κληρονομικού Αγγειοοιδήματος