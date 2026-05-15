Σέρρες: Στους δρόμους ξανά αγρότες με τα τρακτέρ τους – Μπλόκο της ΕΛΑΣ για να μην φτάσουν στον Προμαχώνα – Δείτε βίντεο

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν ξανά αγρότες από τον νομό Σερρών, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους και ενώ καταγγέλλουν πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί.

Σήμερα το πρωί αγρότες με τα τρακτέρ τους και τα οχήματα τους στη διασταύρωση του Λευκώνα, ενώ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να φτάσουν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες να φτάσουν στον Προμαχώνα.

Οι αγρότες στον νομό Σερρών πέρα από τα προβλήματα που απασχολούν όλο τον αγροτικό κλάδο -όπως το κόστος παραγωγής, τα έργα υποδομής, οι αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια- αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και με την καταβολή των επιδοτήσεων λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

