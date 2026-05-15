Ανδρουλάκης για το ακίνητο στο Ηράκλειο: “Εισπράττω 1.000€/μήνα ενοίκιο – Ψέυτης και συκοφάντης ο Γεωργιάδης”

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τη δική του εκδοχή για την υπόθεση μίσθωσης ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης προς το Δημόσιο, εξαπολύοντας παράλληλα έντονη κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για προσπάθεια πολιτικής και ηθικής στοχοποίησής του.

«Δέχομαι μια επίθεση, η γνωστή όπως με τις υποκλοπές. Από τη μια ο πρωθυπουργός το παίζει καλός ζητά συγγνώμη λέει δεν είναι κάτι παράνομο και από την άλλη ένας μιντιακός μηχανισμός της ΝΔ που συμμετέχουν υπουργοί βουλευτές και φιλικά σάιτ, προσπαθούν να οργανώσουν και την ηθική μου εξόντωση. Εγώ είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν δικογραφίες και αποφάσεις δικαστικές» υποστήριξε.

Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η διαδικασία μίσθωσης του συγκεκριμένου ακινήτου έγινε θεσμικά και σε προγενέστερες κυβερνήσεις, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σε βάρος του. Παράλληλα, έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του, στρέφοντας τα πυρά του κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε συκοφάντη.

Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, ανέφερε ότι η αρχική διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το 2004, ενώ μεταγενέστερες αποφάσεις και ανανεώσεις μισθώσεων έγιναν με κρατικές υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι το Δημόσιο δεν προχώρησε σε άλλες επιλογές λόγω έλλειψης κατάλληλων ακινήτων. Τόνισε επίσης ότι το μίσθωμα που λαμβάνει είναι χαμηλό και φορολογημένο, απορρίπτοντας αναφορές για υπέρογκα ποσά.

Ο ίδιος απάντησε και στις αιτιάσεις περί οικονομικών ωφελημάτων από το ακίνητο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία κρατική επιχορήγηση προς την οικογένειά του και ότι οι διαδικασίες έγιναν με βάση τους κανόνες των δημόσιων διαγωνισμών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ακίνητο έχει κατά καιρούς προσελκύσει ενδιαφέρον και από ιδιώτες με υψηλότερες προσφορές, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η χρήση του.

Σε ό,τι αφορά το «πόθεν έσχες», υπογράμμισε ότι όλα τα εισοδήματα είναι δηλωμένα και φορολογημένα, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια για αδήλωτα κεφάλαια, ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης μέσω διαρροών και δημοσιευμάτων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε ότι πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης του πολιτικού του ρόλου, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί αμφισβήτηση της ηθικής του ακεραιότητας.