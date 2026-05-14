Θεσσαλονίκη: 29χρονος έκανε ράλι με το ΙΧ στον Περιφερειακό – Έτρεχε με 145 χιλιόμετρα την ώρα οδηγώντας μεθυσμένος!

Ένας 29χρονος που έκανε… ράλι χθες το βράδυ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 29χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης να κινείται στην στην Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά με μεγάλη ταχύτητα. Το ραντάρ των αστυνομικών στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας έδειξε πως οδηγούσε με ταχύτητα 145 χλμ/ώρα αντί 60 χλμ/ώρα που είναι το όριο ταχύτητας στο σημείο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα ενώ διαπίστωσαν πως ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.