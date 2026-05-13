MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Δικαίωση μετά την καταδίκη του Στέφανου Χίου για δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για προσωπική δικαίωση και μια απόφαση που “ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή” κάνουν λόγο σε κοινή τους ανακοίνωση η Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη, γνωστοποιώντας την καταδίκη του Στέφανου Χίου από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

“Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις”, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους και προσθέτουν:

“Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη. Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης”

Η ανακοίνωση για την καταδίκη του Στέφανου Χίου από την Ντόρα και την Αλεξία Μπακογιάννη έχει αναλυτικά ως εξής:

Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις. Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο:

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.

Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους.

Ντόρα Μπακογιάννη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Δύο ενημερωτικές ημερίδες για την κυβερνοασφάλεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Επιστολή ΕΣΘ στην κυβέρνηση για Ryanair: Όχι μόνο να διατηρηθούν τα αεροπορικά δρομολόγια αλλά να ενισχυθούν

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του δέρματος σήμερα και αύριο στον δήμο Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κομοτηνή: Απάτη με λεία 451.000 σε ΚΔΑΠ – Δήλωναν 178 μαθητές για να παίρνουν επιδοτήσεις και είχαν ελάχιστους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ηλιούπολη: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έφτασε η ώρα για τα αποτελέσματα, ακολουθούν οι ενστάσεις