Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Φέτος θα είμαι στη θέση της κριτικής επιτροπής

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για τη μεγάλη επιστροφή του GNTM, τις αλλαγές στον νέο κύκλο αλλά και τα προσωπικά της σχέδια με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο αποκάλυψε πως οι προετοιμασίες για το GNTM έχουν ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν και οι οντισιόν.

«Ξεκινάνε επιτέλους τα γυρίσματα του GNTM! Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, προετοιμαζόμαστε. Υπάρχει μία αναμπουμπούλα, δοκιμασίες, ρεπεράζ, πράγματα, χαμός! Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι οντισιόν, οπότε σιγά-σιγά μαζευόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Φέτος θα είμαι στη θέση της κριτικής επιτροπής. Θα είμαι μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Νομίζω ότι ο κόσμος ήθελε περισσότερα σχόλια στο τραπέζι, οπότε εδώ είμαστε για τον κόσμο και για τα παιδιά φυσικά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη νέα προσθήκη του κύκλου, την Μπέττυ Μαγγίρα. «Δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα. Έχουμε μιλήσει μόνο μέσω μηνυμάτων, “καλή αρχή”, “να τα πάμε καλά”. Περιμένω πώς και πώς να βρεθούμε όλοι μαζί», είπε.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε όμως και για τον γάμο της, εξηγώντας ότι τα σχέδια μεταφέρονται για αργότερα, καθώς δεν μπορεί αυτή την περίοδο να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο τόσο σημαντικά πράγματα.

«Φέτος δεν θα παντρευτούμε, σίγουρα. Είναι και η δουλειά μου, είναι και ο γάμος μου. Ο Γιάννης από το σπίτι δεν φεύγει, η δουλειά πρέπει να γίνει τώρα αυτό το καλοκαίρι, οπότε κάποιος έπρεπε να περιμένει. Οι καλεσμένοι είναι γύρω στους 100. Το έχει βάλει ο Γιάννης αυτό. Μη μου καίτε όμως άλλα πράγματα γιατί ό,τι καίμε τηλεοπτικά μετά μου τα φέρνει και μου τα χαλάει», σχολίασε γελώντας.

Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στη σχέση τους και στον τρόπο που λειτουργούν ως ζευγάρι, χαρακτηρίζοντας τον σύντροφό της «ήρεμη δύναμη». «Είναι η ήρεμη δύναμή μου ο Γιάννης. Είναι τόσο ήρεμος που αποφεύγει και να με συμβουλεύει. Δεν ανακατεύεται πουθενά και μόνο αν του ζητηθεί κάτι, τότε μιλάει. Καλύτερα, παιδιά, δουλεύει αυτό», είπε χαρακτηριστικά.