Θεσσαλονίκη: Φοιτητές του ΑΠΘ διαμαρτυρήθηκαν για το νέο συμφωνητικό στις φοιτητικές εστίες

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα (11/5), αντιδρώντας στο μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έληξε χθες Κυριακή 10 Μαΐου, με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Το διαμέρισμα παραχωρείται για την περίοδο, η οποία ξεκινά από την υπογραφή του παρόντος και λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας».

«Το δωμάτιο παρουσία τους θα βιντεοσκοπείται από τον επόπτη των φοιτητικών εστιών και στη συνέχεια θα υπογράφεται το συμφωνητικό», δήλωσε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Aντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ και τόνισε ότι: «Στόχος των πρυτανικών αρχών είναι να ανακαινίσουν τα δωμάτια να τα παραδίδουν σε άριστη κατάσταση στους φοιτητές, καθιστώντας τους ταυτόχρονα υπεύθυνους».

«Εμείς δεν πρόκειται να υπογράψουμε. Έχει μπει ήδη η ειδική ομάδα νομικών οι οποίοι επεξεργάστηκε την ένσταση μας», απαντά η Δωροθέα Κουβαρά ένοικος εστιών – φοιτήτρια ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό ο δικαιούχος θα χρησιμοποιεί το δωμάτιο για να κατοικεί και να μελετά ενώ δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του δωματίου καθώς και η διαμονή και η διανυκτέρευση συγγενικών ή άλλων προσώπων. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή φθορά, στους χώρους των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, που θα προκληθεί από άτομα που ο ίδιος προσκάλεσε.

Μέχρι στιγμής το ιδιωτικό συμφωνητικό φέρεται να έχουν υπογράψει περίπου 500 φοιτητές. Όσοι δεν το υπογράψουν θα κληθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, οπότε και ολοκληρώνεται η εξεταστική του 2026, να παραδώσουν τα κλειδιά τους στην πρυτανεία.

Στο συμφωνητικό αναγράφεται ότι οι υπεύθυνοι θα μπορούν να ελέγχουν ανα πάσα στιγμή την τήρηση των όρων.