Θεσσαλία: Ντου της ΕΛ.ΑΣ. σε “πολιτιστικό σύλλογο” που λειτουργούσε ως σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών – Μία σύλληψη

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από επιχείρηση για τον εντοπισμό παράνομου «Συνδέσμου» οργανωμένων οπαδών σε περιοχή της Θεσσαλίας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε με «βιτρίνα» πολιτιστικό σύλλογο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 10 Μαΐουαπό αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Τρικάλων και Λάρισας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο χώρος είχε λάβει επίσημη έγκριση λειτουργίας ως σωματείο με ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνταν συστηματικά ως σημείο συγκέντρωσης οργανωμένων οπαδών αθλητικής ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνων.

Κατά την επιχείρηση, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον χώρο χρησιμοποιώντας κλειδιά που αντιστοιχούσαν στις κλειδαριές και τα λουκέτα του «Συνδέσμου». Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν χαρτονόμισμα αμφιβόλου γνησιότητας ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, καθώς και 3,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στον χώρο παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 11 κροτίδες
  • 38 πυροτεχνικές κατασκευές και βεγγαλικά
  • 16 ναυτικοί πυρσοί
  • 7 σπρέι χρωμάτων
  • 5 καπνογόνα
  • 3 μπλούζες με διακριτικά ομάδας
  • ξύλινο κοντάρι
  • χειρόγραφες σημειώσεις

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., στο εσωτερικό του χώρου υπήρχαν τοιχογραφίες, διακριτικά, έπιπλα και αντικείμενα που παρέπεμπαν αποκλειστικά στη δράση οργανωμένων οπαδών, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον δηλωμένο πολιτιστικό ή ιστορικό χαρακτήρα του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σημείο προσήλθαν ακόμη οκτώ οπαδοί της ίδιας ομάδας, οι οποίοι προσήχθησαν στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για περαιτέρω έλεγχο.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, όπλων, φωτοβολίδων και ναρκωτικών, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

