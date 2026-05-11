Δραματικό βίντεο: Αστυνομικοί σώζουν γυναίκα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη

Ένα βίντεο από την δραματική επιχείρηση διάσωσης μια γυναίκας που ετοιμαζόταν να αυτοκτονήσει από ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα από την κάμερα σώματος αστυνομικού που έφτασε στο σημείο, φαίνεται λεπτό προς λεπτό η νεαρή γυναίκα να κάθεται στην άκρη της ταράτσας και να κλαίει ταραγμένη, ενώ οι αστυνομικοί την πλησιάζουν με ευγένεια και ψυχραιμία.

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο του Μπρούκλιν την περασμένη Πέμπτη, στον 58όροφο ουρανοξύστη Avalon Willoughby Square.

Η 41χρονη γυναίκα «κρεμόταν» στο περβάζι της ταράτσας, εμφανώς ταραγμένη, αποφασισμένη να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την ηρεμήσουν και να την πλησιάσουν, μιλώντας της σταθερά, με ευγένεια και ψυχραιμία.

«Κυρία; Γεια σας κυρία. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ μην το κάνετε, κυρία. Τι συμβαίνει; Πώς σας λένε; Μιλήστε μας. Εγώ είμαι ο Νίκολας», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός στη γυναίκα.

«Πείτε στη μαμά και τον μπαμπά μου ότι τους αγαπώ», του απαντά η η γυναίκα

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις, νοιαζόμαστε για σένα. Άκου, νοιαζόμαστε για σένα, δεν θέλουμε να σε δούμε να πληγώνεσαι, εντάξει;» είπε στη συνέχεια ο αστυνομικός, ρωτώντας την αν μπορεί να πλησιάσει.

Όταν η γυναίκα του δίνει την άδεια, ο αστυνομικός τρέχει κοντά της, την αρπάζει γερά από το χέρι και της λέει: «Άκου, νοιαζόμαστε για σένα. Δεν θέλουμε να χτυπήσεις, εντάξει; Δεν θέλουμε να πληγωθείς, εντάξει; Άκου, ό,τι κι αν περνάς, μπορούμε να το διορθώσουμε, εντάξει; Τίποτα δεν είναι χειρότερο από αυτό».

Κρατώντας σφιχτά τα χέρια του αστυνομικού, η γυναίκα του λέει κλαίγοντας «πήγαινέ με στο νοσοκομείο».

«Ναι, θα σε πάμε στο νοσοκομείο, θα κάνουμε ότι θέλεις» της απαντά ο αστυνομικός, ενώ την ίδια στιγμή φτάνουν στην ταράτσα διασώστες με ειδικό εξοπλισμό.

Ένας από αυτούς περνά πάνω από το γυάλινο προστατευτικό και προσπαθεί να ηρεμήσει και να πλησιάσει την τρομαγμένη γυναίκα, που κυριολεκτικά βρίσκεται με το ένα πόδι έξω από το περβάζι.

Την ίδια ώρα, ο πρώτος αστυνομικός της κρατά το ένα χέρι σφιχτά από μέσα.

«Άκου, σε κρατάω, είμαι εδώ για σένα, θα το κάνουμε μαζί» της λέει, ενώ ένας άλλος αστυνομικός την πιάνει από πίσω, από την μέση.

Τελικά, οι αστυνομικοί σηκώνουν την γυναίκα από την άκρη του ουρανοξύστη και με χίλιες προφυλάξεις την περνάνε τελικά πάνω από το γυάλινο προστατευτικό, σώζοντας τη ζωή της.

Το δραματικό βίντεο από την διάσωση της γυναίκας έχει γίνει viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να δίνουν συγχαρητήρια στους έμπειρους και ψύχραιμους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης για τον τρόπο που ενήργησαν, ώστε να σώσουν τη γυναίκα.