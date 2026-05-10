Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση και μηνύματα κατά της οπαδικής βίας στην πορεία μνήμης του Νάσου Κωνσταντίνου – Δείτε βίντεο

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονη συναισθηματική φόρτιση πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η πορεία μνήμης “Πέρα από τα Όρια”, αφιερωμένη στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων της χώρας.

Εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το “παρών”, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα καταδίκης της οπαδικής βίας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την Πορεία Μνήμης 2 χιλιομέτρων από το γήπεδο της Τούμπας, παρουσία της οικογένειας του αδικοχαμένου Νάσου, μέχρι το μνημείο του στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Στο σημείο του μνημείου πραγματοποιήθηκε σύντομη στάση τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων και λουλουδιών ενώ από το ίδιο σημείο ακολούθησε ο Δρόμος Υγείας και Φιλίας 3 χιλιομέτρων.

Οι γονείς του Νάσου σε βαρύ κλίμα άφησαν λουλούδια στο μνημείο, όπως και οι εκπρόσωποι της ΠΑΕ και του ΑΣ του ΠΑΟΚ ενώ οι φίλαθλοι του της ασπρόμαυρης ΠΑΕ φώναζαν το όνομά του.

Ο εκρόσωπος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης δήλωσε ότι: “καλό είναι να τους θυμόμαστε και πιστεύω ότι αυτή η ειρηνική πορεία θα στείλει ένα μήνυμα παντού ότι ο αθλητισμός ενώνει πάνω από συλλόγους και να μπορέσουμε να αφήνουμε μια υγιή παρακαταθήκη στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας”.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος τόνισε ότι: “στεκόμαστε εδώ με απεριόριστο σεβασμό στους γονείς του Νάσου που μέσα στην τεράστια θλίψη και πόνο τους, υπενθυμίζουν σε όλους ότι η μνήμη είναι ευθύνη και η ευθύνη είναι πράξη. Όλα αυτά γιατί ο Νάσος ήτα απλά ΠΑΟΚ. Να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε»”

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Πέρα από τα Όρια” με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”.

