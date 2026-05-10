Εύη Δρούτσα: Ο μόνος φίλος μου είναι ο Πασχάλης Τερζής

Η Εύη Δρούτσα κάθισε στον καναπέ της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της Κυριακής (10/5) και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη στενή φιλία της με τον Πασχάλη Τερζή, αλλά και στη ζωή του μακριά από τις πίστες.

«Ο μόνος φίλος, φίλος, φίλος, δηλαδή που μιλάμε, που κάνουμε… είναι ο Τερζής», είπε αρχικά η γνωστή στιχουργός, ενώ παραδέχθηκε πως αποφεύγει να θεωρεί εύκολα κάποιους ανθρώπους φίλους της. «Εγώ που γράφω αυτά τα τραγούδια, δεν καταλαβαίνω αν είναι φίλοι ή όχι;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την απόφαση του Πασχάλη Τερζή να αποσυρθεί από το τραγούδι, η Εύη Δρούτσα εξήγησε: «Ο Πασχάλης έπρεπε να πάει να καθίσει λίγο, να ξεκουραστεί. Είχε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί άρχισε μεγάλος την καριέρα του. Μιλάμε κάθε βδομάδα τουλάχιστον δυο φορές».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής είναι καλά και απολαμβάνει πλέον την οικογενειακή του ζωή. «Πέρασε λίγο άσχημα, τώρα είναι καλά. Έχει μια πολύ ωραία οικογένεια και μαζεύονται κάθε μέρα όλοι», είπε, ενώ αποκάλυψε πως αυτές τις ημέρες η οικογένεια έχει και χαρές λόγω γάμου.

Η Εύη Δρούτσα αναφέρθηκε με συγκίνηση και στον γιο του τραγουδιστή. «Μόλις πέθανε η γυναίκα του, τον μεγάλωσε αυτός. Ένα καταπληκτικό παιδί ο Γιώργος. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ», τόνισε.