Οι Metallica έπαιξαν “Ζορμπά” και “Τρύπες” και “γκρέμισαν” το ΟΑΚΑ – Δείτε βίντεο

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ήταν εκρηκτική, με τους Metallica να ξεσηκώνουν το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι Metallica έπαιξαν το πασίγνωστο συρτάκι του «Ζορμπά», με το κοινό να αποθεώνει το συγκρότημα. Χιλιάδες θεατές τραγουδούσαν και χειροκροτούσαν, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα μέσα στο στάδιο.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο όταν η μπάντα έπαιξε και το «Δε χωράς πουθενά» από τις θρυλικές «Τρύπες», σε μια στιγμή που αιφνιδίασε ευχάριστα τους Έλληνες φαν και προκάλεσε πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ, με χιλιάδες κόσμου να το τραγουδούν με ενθουσιασμό.

