Πάνος Καμμένος για Σία Κοσιώνη: Οφείλω να πω τώρα που κλείνει ο κύκλος σου ότι ήσουν πάντα μία κυρία

Ο Πάνος Καμμένος απένειμε τα δικά του εύσημα στην Σία Κοσιώνη, για τον τρόπο που έκανε τη δουλειά της στον ΣΚΑΪ, την τελευταία 20ετία. Ο άλλοτε υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε με ανάρτησή του, ότι στο παρελθόν μπορεί να συγκρούστηκε με την δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων αλλά πάντα της αναγνώριζε ότι ήταν σωστή επαγγελματίας. «Μια κυρία» όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Πάνος Καμμένος τοποθετήθηκε στο «X» για την Σία Κοσιώνη, λίγες ώρες μετά το τελευταίο δελτίο της δημοσιογράφου στον ΣΚΑΪ. Θέλησε να εξωτερικεύσει τις απόψεις του για εκείνη, στο κλείσιμο ενός μεγάλου επαγγελματικού κύκλου για την παρουσιάστρια.

«Σία, μπορεί να συγκρουστήκαμε, αλλά οφείλω να πω τώρα που κλείνει ο κύκλος σου ότι ήσουν πάντα μία κυρία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος στην ανάρτησή του.

Ο Πάνος Καμμένος το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική σκηνή, ωστόσο το όνομά του ήρθε ξανά στη δημοσιότητα λόγω ενός ατυχήματος και πρόσφατων τηλεοπτικών του παρεμβάσεων.

May 8, 2026

Μετά το δελτίο και τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες που την περίμεναν, η Σία Κοσιώνη συνάντησε τον Κώστα Μπακογιάννη, που της είχε ετοιμάσει έκπληξη για να την αποφορτίσει. Η δημοσιογράφος έπεσε κατευθείαν στην αγκαλιά της οικογένειάς της, χωρίς να κρύψει την συγκίνησή της.