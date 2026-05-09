Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Θα με κάνει μπλοκ στο τέλος, θα νομίζει ότι είμαι stalker

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου (9/5) κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για τις διαδικτυακές συνεντεύξεις που κάνει και προκαλούν συζητήσεις, για την Ελένη Μενεγάκη και για τους σταρ που θα ήθελε να φιλοξενήσει μελλοντικά στην εκπομπή του «Anestea The Podcast».

Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να είναι ο «διακαής πόθος» του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για μια συνέντευξη, ωστόσο ο ίδιος είναι επιστήθιος φίλος της Κατερίνας Καινούργιου. Όπως αποκάλυψε μάλιστα, θα είναι κουμπάρος στον γάμο της παρουσιάστριας, μετά από μια φιλία που δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια πολλές φορές, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «Από τα αγαπημένα μου προγράμματα και παρουσιαστές ήταν η Ελένη Μενεγάκη. Έβαζα τα ιδιαίτερά μου με βάση το slot που θα έπαιρνε η Ελένη εκείνη τη χρονιά. Μου άρεσε ο Νίκος Μουτσινάς και η Κατερίνα Καινούργιου που ήταν με τον Νίκο Μουτσινά τότε. Μου άρεσε και η Αγγελική Νικολούλη».

Αναφερόμενος στα πρόσωπα που φιλοδοξεί να έχει καλεσμένους στο μέλλον, είπε: «Θα ήθελα να φιλοξενήσω τον Νότη Σφακιανάκη. Εντάξει, γραφικός, το έχω πει χίλιες φορές. Την Ελένη Μενεγάκη, θα με κάνει μπλοκ στο τέλος, θα νομίζει ότι είμαι stalker. Θέλω και τον Γιώργο Λιάγκα γιατί πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να υπεκφύγει σε αυτά που θα τον ρωτήσω για μια ώρα άμα με έχει απέναντί του. Δεν ήταν και αρνητικός, ήταν πιο διαλλακτικός σε σχέση με άλλες φορές».

«Νομίζω ότι μετά τη συνέντευξη με την Κατερίνα Καινούργιου μεταβλήθηκε η άποψη του κοινού για εκείνη σε κάποια πράγματα, γιατί ήταν πιο ανθρώπινη» είπε σε άλλο σημείο ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Πρόσθεσε για την κολλητή του φίλη Κατερίνα Καινούργιου που πρόσφατα έγινε μαμά: «Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι μαμά. Είναι ταγμένη στον ρόλο της. Το μωρό είναι κουκλάκι. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Το μωρό μοιάζει στον Παναγιώτη. Θα ήθελα να βλέπω μια μικρή Κατκεν αλλά είναι ίδια ο Παναγιώτης. Είναι κι αυτός πολύ καλός μπαμπάς».