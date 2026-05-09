MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Θα με κάνει μπλοκ στο τέλος, θα νομίζει ότι είμαι stalker

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου (9/5) κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για τις διαδικτυακές συνεντεύξεις που κάνει και προκαλούν συζητήσεις, για την Ελένη Μενεγάκη και για τους σταρ που θα ήθελε να φιλοξενήσει μελλοντικά στην εκπομπή του «Anestea The Podcast».

Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να είναι ο «διακαής πόθος» του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για μια συνέντευξη, ωστόσο ο ίδιος είναι επιστήθιος φίλος της Κατερίνας Καινούργιου. Όπως αποκάλυψε μάλιστα, θα είναι κουμπάρος στον γάμο της παρουσιάστριας, μετά από μια φιλία που δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια πολλές φορές, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «Από τα αγαπημένα μου προγράμματα και παρουσιαστές ήταν η Ελένη Μενεγάκη. Έβαζα τα ιδιαίτερά μου με βάση το slot που θα έπαιρνε η Ελένη εκείνη τη χρονιά. Μου άρεσε ο Νίκος Μουτσινάς και η Κατερίνα Καινούργιου που ήταν με τον Νίκο Μουτσινά τότε. Μου άρεσε και η Αγγελική Νικολούλη».

Αναφερόμενος στα πρόσωπα που φιλοδοξεί να έχει καλεσμένους στο μέλλον, είπε: «Θα ήθελα να φιλοξενήσω τον Νότη Σφακιανάκη. Εντάξει, γραφικός, το έχω πει χίλιες φορές. Την Ελένη Μενεγάκη, θα με κάνει μπλοκ στο τέλος, θα νομίζει ότι είμαι stalker. Θέλω και τον Γιώργο Λιάγκα γιατί πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να υπεκφύγει σε αυτά που θα τον ρωτήσω για μια ώρα άμα με έχει απέναντί του. Δεν ήταν και αρνητικός, ήταν πιο διαλλακτικός σε σχέση με άλλες φορές».

«Νομίζω ότι μετά τη συνέντευξη με την Κατερίνα Καινούργιου μεταβλήθηκε η άποψη του κοινού για εκείνη σε κάποια πράγματα, γιατί ήταν πιο ανθρώπινη» είπε σε άλλο σημείο ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Πρόσθεσε για την κολλητή του φίλη Κατερίνα Καινούργιου που πρόσφατα έγινε μαμά: «Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι μαμά. Είναι ταγμένη στον ρόλο της. Το μωρό είναι κουκλάκι. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Το μωρό μοιάζει στον Παναγιώτη. Θα ήθελα να βλέπω μια μικρή Κατκεν αλλά είναι ίδια ο Παναγιώτης. Είναι κι αυτός πολύ καλός μπαμπάς».

Ανέστης Ευαγγελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα το “Food Truck Festival” με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δένδιας από Θεσσαλονίκη: Η Νέα Θητεία δε θα αντιμετωπίζεται απλώς σαν μια τυπική υποχρέωση

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Θα με κάνει μπλοκ στο τέλος, θα νομίζει ότι είμαι stalker

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως δεν μπορούσε να βγει η φωνή μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Άμεσα οι μελέτες για μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΣΕΙΣ 17 ώρες πριν

Πώς θα προχωρήσουμε πιο εύκολα μετά από έναν χωρισμό, σύμφωνα με την ψυχολογία