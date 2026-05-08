Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος στη Χαλκιδική

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:20 στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν ένα αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, που βρισκόταν εντός του οχήματος. Μάλιστα, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Τις δύο τραυματισμένες γυναίκες παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τις μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

