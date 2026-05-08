Δομοκός: 70 ετών ο άνδρας που έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο του και αυτοκτόνησε – Δείτε εικόνες
Σε άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών ανήκει η σορός που εντοπίστηκε νωρίς το πρωί σε φλεγόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, σε περιοχή του Δομοκού.
Το αυτοκίνητο βρισκόταν κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού. Σύμφωνα με το LamiaReport, το φλεγόμενο αυτοκίνητο είδε από απόσταση ο φύλακας του Σταθμού ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Επί τόπου έφτασαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αυτοκτονία καθώς οι αστυνομικοί έχουν ήδη βρει βίντεο που φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το αυτοκίνητο, να κάνει κύκλους γύρω από αυτό, να το περιλούζει με υγρό και στη συνέχεια να μπαίνει μέσα να κάθεται στο πίσω κάθισμα και να βάζει φωτιά.
Τα στοιχεία εξετάζει το ΑΤ Δομοκού, που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
