Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 29χρονο που επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκε να απολογηθεί 29χρονος που εισέβαλε τα ξημερώματα στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου κατηγορείται ότι επιτέθηκε, για άγνωστο λόγο, σε στρατιωτικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης.
Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και είσοδο σε απαγορευμένη ζώνη.
Η κατηγορία που τον οδήγησε ενώπιον της ανακρίτριας είναι αυτή περί ναρκωτικών που είναι σε βαθμό κακουργήματος (οι υπόλοιπες είναι πλημμεληματικές).
Τέλος, μέχρι να απολογηθεί παραμένει κρατούμενος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
