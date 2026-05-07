MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασπρόπυργος: “Το παιδί ήταν πεσμένο και μέσα στα αίματα” λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με το πατίνι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος στον Ασπρόπυργο περιέγραψε τις συνθήκες της σύγκρουσης ανάμεσα στο ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο 12χρονος και στο αυτοκίνητο.

«Εγώ όταν βγήκα είδα το παιδί πεσμένο κάτω και μέσα στα αίματα. Ήταν πολύ χτυπημένο. Το κράνος ήταν δίπλα του αλλά από ό,τι είπαν κάποιοι στο σημείο το φορούσε αλλά το είχε χαλαρά δεμένο και έφυγε με τη σύγκρουση. Πρέπει το παιδί να πέρασε το STOP και να έπεσε πάνω του το αμάξι», είπε ο μάρτυρας μιλώντας στο protothema.gr για το τροχαίο στη συμβολή των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Διεκομίσθη με βαριές κακώσεις στο κεφάλι αρχικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, αλλά οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να διαδηλωθεί άμεσα. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης είναι πιθανόν να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο Παίδων.

Ασπρόπυργος Ηλεκτρικό Πατίνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Κιλκίς από σήμερα – Κλειστή μία λωρίδα

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται πρώτοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η μάχη των εκλογών θα είναι αξιακή απέναντι σε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, εάν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με μεγαλύτερη ένταση