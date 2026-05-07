Στυλιανίδης για συνταγματική αναθεώρηση: Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις – Θα τις συνθέσουμε, αυτός είναι ο πλούτος της δημοκρατίας

Το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσιάζει σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο ορισθείς εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανίδης, εξήγησε σε συνέντευξή του, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

Ερωτηθείς, μεταξύ άλλων για τα ρεπορτάζ που μιλάνε για ηλεκτρισμένο κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε «η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι ένα όργανο κατεξοχήν συλλογικό και δημοκρατικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, δηλαδή στους βουλευτές, να τοποθετηθούν διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις τους αλλά και την κριτική τους για ενδεχόμενες ενέργειες που έχουν γίνει και πρέπει να διορθωθούν. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ απολύτως φυσιολογικό το να λειτουργούμε κατ’ αυτό τον τρόπο συλλογικά».

«Βέβαια, σήμερα έχει και ένα ιδιαίτερο χρώμα η συνεδρίασή μας, διότι εδώ, ξεκινά μια διαδικασία η οποία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η όποια τοποθέτηση έχει και αυτή τη διάσταση, αν δηλαδή κάποιος συμφωνεί, διαφωνεί ή προτείνει κάτι εναλλακτικό όσον αφορά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη λειτουργία της δημοκρατίας, των κομμάτων, του Κοινοβουλίου ή των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας. (…)

Είναι άλλο πράγμα η κριτική τοποθέτηση απέναντι σε απέναντι σε επιλογές ή πολιτικές που έχουν γίνει από την ηγεσία και είναι ένα άλλο πράγμα το πώς τοποθετούμαστε για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία μας, ακόμα και το κόμμα μας στο μέλλον, μετά από την συνταγματική αναθεώρηση.

Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έγινε μια εκτενής συζήτηση, μια εκτενής εσωτερική διαβούλευση μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού πριν μερικούς μήνες. Πάνω από 50 συνάδελφοι έχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις, δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτό είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας. Αυτό θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε» συνέχισε.

«Η δική μου αποστολή ως ορισθέντα εισηγητή της πλειοψηφίας στην επικείμενη αναθεωρητική διαδικασία ήταν να συλλέξω, να αξιολογήσω και να συνθέσω αυτές τις προτάσεις.

Καταλήξαμε σε 30 σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην επικείμενη Συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν και τα θέματα αυτά, τα οποία συζητούμε, τα τρέχοντα, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν οι ίδιες απόψεις πάνω σε όλα. Υπάρχουν και θέματα στα οποία κάποιοι έχουν διαφορετικές οπτικές. Αυτό όμως είναι γόνιμο γιατί μπορεί να αναπτυχθούν οι επιχειρηματολογίες και να καταλήξουμε τελικά τι θα εισηγηθούμε. Άλλωστε και στην αναθεωρητική διαδικασία πάντα υπάρχει η παράδοση ο βουλευτής κατ’ εξοχήν να ψηφίζει κατά συνείδηση» προσέθεσε ο κ. Στυλιανίδης.

Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες αλλαγών, εξήγησε ο κ. Στυλιανίδης, τις οποίες συνθετικά αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτοτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος και με το Πολιτιστικό Σύνταγμα κατ’ επέκταση. Είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό Σύνταγμα.

Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το Θεσμικό Σύνταγμα και κατ’ επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας.

Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα τα οποία συνδέονται με το Οικονομικό Σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το δεύτερο στοιχείο που έχω να πω προκαταλαμβάνοντας και την συζήτηση, είναι ότι πλέον καμία συνταγματική αλλαγή, καμία πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται στη χώρα, χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν ότι δεν έχουμε πλέον μία έννομη τάξη, την ελληνική, η οποία προσδιορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά έχουμε τρείς παράλληλες έννομες τάξεις. Έχουμε τη Διεθνή, έχουμε την ευρωπαϊκή, που διαμορφώνεται και με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και την Εθνική που διαμορφώνεται από το Σύνταγμα.

Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα πλέον που προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η σωστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζει όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου στην καθημερινότητα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί και επιστημονικά με το θέμα αυτό σε τουλάχιστον τρία κοινοβούλια έχω μιλήσει για το θέμα. Είναι λοιπόν η ώρα και το δικό μας Κοινοβούλιο να αρχίσει να τοποθετείται.

Στο άρθρο 86, καταρχήν σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητήσουμε σε βάθος. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία πλευρά είναι η απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και πολλές φορές τους στρέφει προς τα άκρα και τους ακτιβισμούς. Από την άλλη, είναι η απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε έξαρση των πολιτικών παθών, σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν βοήθησαν να προχωρήσουν τα πράγματα. Για να γίνει αυτό πρέπει η Δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια, γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν. Η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή, η Βουλή λογοδοτεί στο λαό και η δικαιοσύνη κάπου πρέπει να αναφέρεται. Τώρα, αν θα αναφέρεται στην κυβέρνηση η οποία επιλέγει την ηγεσία της Δικαιοσύνης, την ανώτατη ή σε κάποιο σώμα της Βουλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της Δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση.

Γνώμη μου είναι ότι, θα πρέπει η ίδια η Δικαιοσύνη να προτείνει μία μικρή λίστα κάποιων διακεκριμένων δικαστικών και αυτή η λίστα να είναι δεσμευτική για την επιλογή που θα κάνει το Κοινοβούλιο ή η κυβέρνηση για την ηγεσία της. Απάντησα στο 90, κατά τη γνώμη μου η επιλογή πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο.

Στο 86, όσον αφορά την προστασία των υπουργών, επίσης, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αξιολογείται αντικειμενικά από κάποιο σώμα το οποίο να έχει έντονα δικαστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για μένα πρέπει να φύγουμε από το αμελλητί και πρέπει να φύγουμε από τις προανακριτικές επιτροπές της Βουλής.

Πρέπει να είναι δικαστικό πρόσωπο, ανεξάρτητος δικαστής, ίσως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο εισαγγελέας Εφετών που θα κάνει την προανάκριση και την κύρια ανάκριση και εφόσον βρίσκει αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, να παραπέμπει το θέμα πάλι στη Βουλή για να αποφασιστεί με ατομική ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή υπεύθυνη στάση του καθενός εάν θα προχωρήσει η δίωξη ή όχι» περιέγραψε ο κ. Στυλιανίδης.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν πεδία συναινέσεων σε ό, τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης Συντάγματος με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι θα θέσει ζητήματα ως ερωτήματα προς την ευρύτερη αντιπολίτευση «η οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν αφορά τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις, αλλά αφορά τον σχεδιασμό της εθνικής μας στρατηγικής και το μέλλον της χώρας».

«Παραδείγματος χάριν, δεν θα ήταν σκόπιμο να μπει το θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη; Να μπει η εύκολη πρόσβαση σε στέγη ως μορφή προστασίας του θεσμού της οικογένειας; Να μπει η προστασία της ελληνικής γλώσσας που είναι ταυτοτικό ζήτημα, γιατί είναι το εργαλείο που μας συνδέει και με την ιστορία μας αλλά και με την ομογένεια; Να μπει η προστασία της σημαίας, όπως την έχουν άλλα προηγμένα κράτη ως σύμβολο του έθνους; Να μπει μία πολιτική εσωκομματικής δημοκρατίας που να προβλέπεται από το άρθρο 29 για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά, φαινόμενα σαν την Χρυσή Αυγή ή να περιορίζουμε τα λεγόμενα αρχηγικά κόμματα, δίδοντας μάλιστα εσωτερικά δικαιώματα στους κοινοβουλευτικούς; Επίσης δεν πρέπει να θωρακίσουμε θεσμικά τον ρόλο του βουλευτή, βάζοντας όμως και τον ίδιο τον βουλευτή ενώπιον των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες; Είναι πολλά τα ζητήματα.

Στο Οικονομικό Σύνταγμα επιτρέπεται να αποδεχόμεθα αναδρομική φορολόγηση; Δεν είναι καλό να δώσουμε πρόσθετα κίνητρα σε μεγάλες στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας επενδύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα;» συμπλήρωσε.

Εν όψει του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα και δεδομένης της στενής σχέσης του με τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Καραμανλή, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως δεν θα συμμετέχει, κληθείς να κάνει κάποιο σχόλιο, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε:

«Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά, δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ό,τι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος. Δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Την κριτική όμως που έκανε χθες για τον πρωτογενή τομέα, εγώ την αποδέχομαι και την αποδέχομαι διότι πραγματικά θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι τροχονόμος Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια αναφορά ακόμα και στο οικονομικό Σύνταγμα της χώρας. Διότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εγκαίρως, η επόμενη κρίση που θα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και όχι μόνο, είναι επισιτιστική, το προβλέπουν όλοι. Θα πρέπει λοιπόν μία χώρα να έχει εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας, θα πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους που μένουν στην ύπαιθρο, να προστατεύσει τις ιδιοκτησίες στα μικρά και απομακρυσμένα χωριά, είτε ορεινά είτε νησιωτικά, είτε παραμεθόριες περιοχές κτλ. διότι υφίσταται αυτή τη στιγμή μία αλλοίωση ο πληθυσμός σε όλες αυτές τις ζώνες και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει μία συζήτηση σε βάθος όσον αφορά αυτά τα ζητήματα».

Ερωτηθείς εν τω προκειμένω, αν θα παρότρυνε τον πρώην πρωθυπουργό να συμμετάσχει στο Συνέδριο, ο κ. Στυλιανίδης είπε χαρακτηριστικά «όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου, διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον πρωθυπουργό είτε στους πρώην πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν».

«Για το συνέδριο, αυτό το οποίο έχω να πω, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, γιατί μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ποιοτικές προσυνεδριακές διαδικασίες με προηγμένες θεματικές. Αυτό το οποίο λείπει κατά τη γνώμη μου και πρέπει με κάποιον τρόπο να συμπληρωθεί στην τελική συνεδριακή διαδικασία, είναι η έκφραση, η ελεύθερη έκφραση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο το κάθε στέλεχος, ο κάθε βουλευτής, εντάξει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, παράπονα που έχει, κριτικές, που έχει, προτάσεις που έχει να μπορεί να τις εκφράσει ώστε να και να αποσυμπιεστεί η κατάσταση σε θέματα στα οποία έχουμε κάνει λάθη και να γίνει αυτή η επικοινωνία πιο άμεση και να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις αμέσως μετά, ώστε ενόψει των εκλογών να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο» είπε καταλήγοντας.