Ο Άρης απάντησε στον Ντιόπ: “Δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς και όπλα, τον μαζεύαμε μεθυσμένο κάθε βράδυ”

Η αντίδραση του Άρη στις καταγγελίες του Παπέ Σέικ Ντιόπ ήταν άμεση, θέλοντας να διαψεύσει όσα ανέφερε για εισβολή οπαδών στα αποδυτήρια της ομάδας με όπλα κατά τη διάρκεια ενός ντέρμπι το 2022.

Ο Άρης εκτός από τη διάψευση για τις απειλές των οπαδών προς τους παίκτες, που ανέφερε ο 28χρονος Καμερουνέζος, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ομάδας στο πρώτο μισό της σεζόν 2022-23, τον κατηγόρησε για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στο διάστημα που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

«Για τον Ντιόπ, προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια», έγραψε η ΠΑΕ Άρης σχετικά με τις κατηγορίες του Παπέ Σέικ Ντιόπ.

Ο Καμερουνέζος φόρεσε 14 φορές τη φανέλα των Θεσσαλονικέων πριν αποχωρήσει για λογαριασμό της Έλτσε, με την οποία αγωνίστηκε σε μόλις 2 ματς.