Το “Καταζητείται” της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε σε ξένη σειρά – Έχουμε γίνει διεθνείς, είπε η τραγουδίστρια

Σε ξένη σειρά ακούστηκε το «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου, με την τραγουδίστρια να δηλώνει πως πλέον έχει γίνει διεθνής.

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 5 Μαΐου ενώ βρισκόταν στο αεροπλάνο, πολλοί θαυμαστές της της έστειλαν μηνύματα για να δει το απόσπασμα από το σίριαλ «Φίλοι και Γείτονες» και όταν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, δεν μπορούσε να περιγράψει τη χαρά της.

«Παιδιά έχουμε γίνει διεθνείς», ακούγεται να λέει στο βίντεο η Νατάσα Θεοδωρίδου, στέλνοντας ένα φιλί στην κάμερα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ξυπνάς Κυριακή πρωί. Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το “Καταζητείται” να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς “Φίλοι και Γείτονες” στο Apple TV. Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου. Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές».

Το απόσπασμα της σειράς «Φίλοι και Γείτονες» που ακούγεται το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου