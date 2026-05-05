MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στα γραφεία της γραμματείας των εστιών από φοιτητές

|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα κατάληψη στα γραφεία της γραμματείας Α’ Εστιών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία φοιτητών, η κατάληψη πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στα γραφεία της γραμματείας Α’ εστιών Θεσσαλονίκης οι οποίοι “καταγγέλλουν το απαράδεκτο τελεσίγραφο που στάλθηκε απειλητικά στα μειλ φοιτητών και αφορά την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού του οποίου η μη υπογραφή έχει σαν συνέπεια την έξωση”.

Σύμφωνα με τους ίδιους: “επιχειρείται οποιαδήποτε φίμωση συνδικαλιστικής δράσης και πολιτικής ζύμωσης εντός σχολών και εστιών”.

Όπως καταγγέλουν “νωρίτερα η φύλακας των εστιών και η πρυτανεία απείλησαν να φωνάξουν αστυνομικές δυνάμεις για να εκκενωθεί η κατάληψη”.
“Οι φοιτητές καλούν κόσμο να στηρίξει την κατάληψη”.

Κατάληψη Φοιτητές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Το Ιράκ έστειλε δεκάδες βυτιοφόρα γεμάτα πετρέλαιο στη Συρία, παρακάμπτοντας το Ορμούζ – Δείτε βίντεο με τις ουρές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Νέα Φιλαδέλφεια: “Το παιδί μου είναι με κατάγματα και κλαίει συνέχεια” λέει η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε από τον 25χρονο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Απειλές από τον Τραμπ: Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Το… προεκλογικό βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου – “Θα, θα, θα, θα, θα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε Βάντεφουλ: Μαζί με την Κύπρο βρισκόμαστε πιο κοντά σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χάρης Καστανίδης: Απειλούσαν μέχρι και οργανώσεις για να μην με προσκαλούν ως ομιλητή