Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στα γραφεία της γραμματείας των εστιών από φοιτητές
THESTIVAL TEAM
Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα κατάληψη στα γραφεία της γραμματείας Α’ Εστιών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την πρωτοβουλία φοιτητών, η κατάληψη πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στα γραφεία της γραμματείας Α’ εστιών Θεσσαλονίκης οι οποίοι “καταγγέλλουν το απαράδεκτο τελεσίγραφο που στάλθηκε απειλητικά στα μειλ φοιτητών και αφορά την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού του οποίου η μη υπογραφή έχει σαν συνέπεια την έξωση”.
Σύμφωνα με τους ίδιους: “επιχειρείται οποιαδήποτε φίμωση συνδικαλιστικής δράσης και πολιτικής ζύμωσης εντός σχολών και εστιών”.
Όπως καταγγέλουν “νωρίτερα η φύλακας των εστιών και η πρυτανεία απείλησαν να φωνάξουν αστυνομικές δυνάμεις για να εκκενωθεί η κατάληψη”.
“Οι φοιτητές καλούν κόσμο να στηρίξει την κατάληψη”.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιώργος Παράσχος για την μάχη του με τον καρκίνο: Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω, με νοιάζει να μου πει ο Χριστός “έλα σε περιμένω”
- Θεσσαλονίκη: Σε μία τεράστια σκακιέρα μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων
- Ζελένσκι: “Απόλυτος κυνισμός” ότι η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία και μετά βομβαρδίζει