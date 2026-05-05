Δήμος Θεσσαλονίκης: Τέσσερις, ακόμη, αποκατεστημένες Κρήνες στην Άνω Πόλη αποδίδονται στους πολίτες

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποδίδουν στους πολίτες της Θεσσαλονίκης τέσσερις -ακόμη- αποκατεστημένες οθωμανικές Κρήνες στην Άνω Πόλη.



Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 12:00, στην Κρήνη του Αλατζά Ιμαρέτ (Κασσάνδρου 91-93).



Το έργο εντάσσεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, με τίτλο «Αποκατάσταση οκτώ οθωμανικών κρηνών στην 3η Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης». Η πρώτη φάση του υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.



Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης αποδίδονται οι εξής Κρήνες:

Στην οδό Ολυμπιάδος 75

Στην οδό Κασσάνδρου, στο ύψος του Αλατζά Ιμαρέτ

Στη συμβολή των οδών Ηροδότου και Αθηνάς

Στην οδό Καραδήμου, όπου βρίσκεται η Δίδυμη Κρήνη Νουμάν Πασά.

Η αποκατάσταση και ανάδειξη των Κρηνών συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.



Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.