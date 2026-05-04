“Απογειώθηκε” στα στοιχήματα της Eurovision ο Ακύλας μετά την πρόβα στη σκηνή της Βιέννης – Σε ποια θέση βρίσκεται

Την πρώτη του πρόβα στη σκηνή του σταδίου Stadthalle στη Βιέννη πραγματοποίησε ο Ακύλας το Σάββατο 2 Μαΐου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία και η θέση του στα στοιχήματα της φετινής Eurovision παραμένει σταθερή.

Ο 27χρονος τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto» τις τελευταίες ημέρες έχει σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση, με το ποσοστό που του αποδίδεται για τη νίκη να έχει αυξηθεί στο 16% από το 12%.

Η Φινλανδία συνεχίζει να έχει την πρωτιά, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία με 10%.

Ακολουθεί η Αυστραλία με 9%, ρίχοντας τη Γαλλία στην πέμπτη θέση με 8%.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Ισραήλ με 5%, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Ουκρανία, με χαμηλότερα ποσοστά από 3% έως 2%.

Eurovision 2026 Ακύλας

