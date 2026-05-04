Χωρίς νερό αύριο για τέσσερις ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Χωρίς νερό για διάστημα τεσσάρων ωρών θα μείνουν αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου περιοχές της Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών της ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, την Τρίτη 05/05/2026, από τις 10:00π.μ έως τις 14:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγού δικτύου ύδρευσης Φ100 στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου 111 με Χαλκίδη στο πλαίσιο υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Κ. Καραμανλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου καθώς και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

