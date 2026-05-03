Νίκη δίχως αντίκρισμα για τον Άρη: 2-0 τον ΟΦΗ μέσα στο Παγκρήτιο

Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Παγκρήτιο, επικρατώντας 2-0 του Κυπελλούχου ΟΦΗ, στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής των play offs για τις θέσεις 5-8. Τα γκολ για τους «κιτρινόμαυρους» πέτυχαν οι Ντουντού (11΄) και Γιαννιώτας (86΄) πανηγυρίζοντας μία νίκη γοήτρου αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας, μιας και οι Κρητικοί έχουν εξασφαλίσει την έξοδό τους στην Ευρώπη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με τους καλύτερους οιωνούς άρχισε το παιχνίδι για τον Άρη, καθώς άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό. Ο Ράτσιτς βρήκε τον Ντουντού και ο Βραζιλιάνος με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο, κάνοντας το 0-1.

Στο 16΄ ο Γκαρέ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά με το εξωτερικό, με τον Ντουντού να μην προλαβαίνει να μπει στην πορεία της μπάλας και ο Λίλο μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 21΄ ο Ντουντού πάτησε περιοχή αλλά δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε με τον Λαμπρόπουλο να βάζει την κόντρα και ο Λίλο στη συνέχεια να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο 30ο λεπτό ο ΟΦΗ απείλησε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, όταν ο Νους επιχείρησε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Σαλσίδο έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 32΄ ο Αθανασίου έκανε δυνατό διαγώνιο σουτ και η μπάλα πέρασε έξω.

Στο 41΄ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά. Kεφαλιά – πάσα του Κρίζμανιτς, δεν κατάφερε από κοντά να κάνει επαφή ο Σαλσίδο και στη συνέχεια ο Αθανασίου έκανε το σουτ και ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 49΄ ο Άρης άγγιξε το 0-2. Μετά από λάθος του Λαμπρόπουλου, ο Ράτσιτς πέρασε υπέροχη μπαλιά προς τον Πέρεθ, ο οποίος έκανε το σουτ και η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω.

Στο 53΄ ο Φρίντεκ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε σε σώματα και κατέληξε κόρνερ. Από την εκτέλεση, ο Ράτσιτς έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λίλο.

Στο 61΄ ο ΟΦΗ έχασε τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα, όταν ο Φούντας ζύγισε το πόδι του μέσα από την περιοχή και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 86΄ ο Άρης κλείδωσε το τρίποντο με τον Γιαννιώτα. Ο Κουαμέ έσπασε την μπάλα στον Γιαννιώτα, ο οποίος απέφυγε τον Κωστούλα και με άπιαστο σουτ έγραψε το 0-2.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Άρης λίγο έλειψε να κάνει το 0-3, όταν ο Πέρεθ έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λίλο, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό το σουτ του Ράτσιτς η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Κωστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Καραχάλιος (79′ Νέιρα), Φούντας (79′ Θεοδοσουλάκης), Σενγέλια, Νους, Σαλδίδο (62′ Ισέκα).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Ρόουζ, Φαμπιάνο, Φαντινγκά (66′ Τεχέρο), Ράσιτς, Γιένσεν, Γκαρέ (72′ Γιαννώτας), Πέρεθ, Ντούντου, Καντεβέρε (66′ Κουαμέ).