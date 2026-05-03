Αφροδίτη Γραμμέλη: Είμαι πολύ ερωτευμένη, είμαστε λίγο καιρό μαζί, ήταν κεραυνοβόλο

Full in love είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη και εξομολογήθηκε για πρώτα φορά τα έντονα συναισθήματα που έχει για τον νέο της σύντροφο, ο οποίος ονομάζεται Γιώργος και εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεκριτικός ήταν καλεσμένη σήμερα Κυριακή στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τα είπε στη Ναταλία Γερμανού. Η Αφροδίτη Γραμμέλη μιλώντας για τη νέα της σχέση, δήλωσε ότι δεν είναι καιρό μαζί με τον αγαπημένο της και πώς ο έρωτας ήρθε κεραυνοβόλα στη ζωή τους.

«Το τελευταίο διάστημα είμαι σε μια πολύ ωραία συνθήκη προσωπική και δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι πολύ ερωτευμένη. Γιατί έχω πολλά χρόνια να το νιώσω αυτό. Και συνειδητά είχα λίγο απομονωθεί, είχα αποφασίσει να μείνω λίγο μόνη μου, γιατί έπρεπε να το κάνω. Και έπρεπε να μάθω να το κάνω αυτό και υπήρχαν και κάποια πράγματα που έτρεχαν στη ζωή μου που απαιτούσαν περισσότερη προσοχή, άρα δεν υπήρχε ο χώρος και ο χρόνος για να κάνω μία υγιή σχέση και να δώσω στον σύντροφό μου τον χρόνο που θα του άξιζε και το συναίσθημα», δήλωσε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Ο Γιώργος ήρθε στη ζωή μου πολύ πρόσφατα και μπορεί να μην είμαστε πολύ καιρό μαζί, είμαστε λίγο καιρό μαζί, αλλά είναι και πολύ έντονο και πολύ όμορφο και το απολαμβάνω και είμαι πολύ ευτυχισμένη και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος για τον οποίο είμαι πολύ περήφανη και πάρα πολύ χαρούμενη», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, μίλησε για τις αρετές του αγαπημένου της, υπογραμμίζοντας: «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πειθαρχημένος, σοβαρός, καλός χαρακτήρας, από μια εξαιρετική οικογένεια. Είναι Πειραιώτης. Για μένα μετράει πολύ. Και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο σέβομαι και με σέβεται και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι».

«Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει ωριμότητα, και έχουμε περάσει και τα στραπάτσα μας και τις δυσκολίες μας, οπότε όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Ούτε υπάρχει η πίεση, ούτε η αγωνία… Δεν υπάρχει πια και η αγωνία του πότε θα παντρευτώ, πότε θα γίνω μαμά, αν θα κάνουμε παιδί, αν θα μείνουμε… Δεν υπάρχουν αυτά, είναι πολύ πιο εύκολο σε αυτή τη φάση της ζωής. Υπάρχει κατανόηση. Ήτανε κεραυνοβόλο. Κυριολεκτικά», πρόσθεσε και παραδέχτηκε: «Ήτανε κεραυνοβόλος έρωτας. Λίγο λειτούργησε η τύχη και το ένστικτο, αλλά εγώ μπορώ να σου πω ότι ήταν και για τους δυο μας, άνοιξε μια πόρτα και… ήταν κεραυνοβόλος».

Παράλληλα, περιέγραψε με συγκίνηση τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του πατέρα της.

«Έναν χρόνο πριν πεθάνει είναι τα Χριστούγεννα στο σπίτι μου. Κάναμε και την επόμενη χρονιά Χριστούγεννα. Και την επόμενη χρονιά, ανήμερα στα γενέθλιά μου, πέθανε, γιατί δεν τον πρόλαβα. Δεν σήκωνα το τηλέφωνο να μου πει “χρόνια πολλά”, γιατί ήθελα να κρατήσω την έκπληξη που πήγα με την τούρτα να τον βρω, αλλά δυστυχώς τον βρήκα να του κάνουνε ΚΑΡΠΑ. Είχε φύγει», περιέγραψε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Από τότε τα γενέθλιά μου είναι ένα πένθος. Δεν το ’χω ξεπεράσει και δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Και κάθε φορά που νομίζω ότι λίγο ηρεμώ και γαληνεύω… Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχω πει “μπαμπά”, από τότε που έφυγε», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Κοιτάω ψηλά και λέω “μπαμπά”. Παλιά το έλεγα και στο πάτωμα, και κλαίγοντας, και οδηγώντας. Τώρα κοιτάω ψηλά. Και πιστεύω ότι δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Είναι στιγμές που το πένθος βγαίνει πολύ άγρια και με σαρώνει και με γονατίζει. Κλαίω και του μιλάω, του λέω τα προβλήματά μου, αλλά νομίζω ότι ο μπαμπάς μου δεν θα φύγει ποτέ. Έχω κρατήσει και τις θέσεις του κενές», πρόσθεσε συγκινημένη.

«Με την Αφροδίτη Γραμμέλη γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν μου χαρίστηκες ποτέ με την πένα σου, αλλά δεν μου στέρησες ποτέ και τη φιλία σου. Και αυτό είναι μια ισορροπία δύσκολη σε ανθρώπινο επίπεδο. Θυμάμαι και τα χρόνια τα παλιά, τα χρόνια τα πρώτα.

Όμως ξέρεις πόσο πολύ το εκτιμώ εγώ αυτό; Γιατί είχες μια δικαιοσύνη. Δηλαδή, θυμάμαι την Αφροδίτη να γράφει επισημαίνοντας τα μελανά σημεία μου, τα αδύναμα ας το πω έτσι, αυτά που την ενοχλούσαν, αλλά πάντα να γράφει και κάτι που πιστεύει ότι είχες μια απαίτηση από μένα. Γιατί ήθελες, ας πούμε, να ξεχωρίσω εκεί, πίστευες ότι μπορώ να κάνω καλύτερα αυτό. Δεν θυμάμαι δηλαδή κάτι που να το είχα βρει εγώ εμμονικό ή κακό», δήλωσε η Ναταλία Γερμανού για την Αφροδίτη Γραμμέλη.