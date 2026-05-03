Το "αντίο" του Super 3 στον Μπουσβάρο: "Αυθεντικός στρατιώτης της ιδέας του Άρη"

Ο Στέργιος Μπουσβάρος, οποίος σύνδεσε το όνομά του με το τμήμα μπάσκετ του Άρη, έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας θλίψη στην κιτρινόμαυρη οικογένεια, με τον Super 3 να αποχαιρετάει μια μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην ιστορία του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Super 3:

«Υπάρχουν κάποια ονόματα που δεν είναι απλώς κομμάτι της ιστορίας του ΑΡΗ. Είναι οι ίδιοι οι θεμέλιοι λίθοι πάνω στους οποίους χτίστηκε αυτό που σήμερα αποκαλούμε Αυτοκράτορα.

Ο Στέργιος Μπουσβάρος πέρασε σήμερα στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα στην μπασκετική ιστορία του συλλόγου μας και συνολικά στον κιτρινόμαυρο αθλητισμό. Από τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, όταν ο ΑΡΗΣ πάλευε να σταθεί ξανά δυνατός, μέχρι τη δημιουργία εκείνης της πρώτης μεγάλης ομάδας που άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες γενιές, ο Μπουσβάρος ήταν εκεί. Παρών. Πιστός. Μαχητής με τη φανέλα στο στήθος και το σήμα στην καρδιά.

Για δεκαετίες υπηρέτησε τον Θεό του πολέμου. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια γενιά ανθρώπων που φόρεσαν τη φανέλα όχι για τη δόξα και τα φώτα, αλλά γιατί ένιωθαν ότι υπηρετούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους. Σήμερα ο ΑΡΗΣ γίνεται φτωχότερος. Γιατί αποχαιρετά έναν από τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή τη φλόγα όταν όλα ήταν πιο δύσκολα. Αποχαιρετά έναν αυθεντικό στρατιώτη της ιδέας του ΑΡΗ.

Εμείς, ως SUPER 3, στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη μνήμη του και υποκλινόμαστε σε έναν παλαίμαχο που τίμησε όσο λίγοι τα κιτρινόμαυρα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Στέργιο Μπουσβάρε. Το όνομά σου θα βρίσκεται για πάντα χαραγμένο στο πάνθεον του ΑΡΗ.

ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3».

