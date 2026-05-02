“Ξύπνησε” ο υφυπουργός Μυλωνάκης – Αναγνώρισε τον πρωθυπουργό που τον επισκέφτηκε στην εντατική

Μετά από αρκετές μέρες στην εντατική, σήμερα είχαμε θετική εξέλιξη στην πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr , αργά το απόγευμα βρέθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του και ενώ βρισκόταν εντός της εντατικής, για πρώτη φορά ο κ. Μυλωνάκης , όταν άκουσε τον Μητσοτάκη , έδειξε να αντιδρά, αφού άνοιξε τα μάτια του , κρύβοντας ταυτόχρονα και τα χέρια του. Η εξέλιξη αυτή αξιολογείται θετικά από τους θεράποντες γιατρούς.


Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr και του δημοσιογράφου Βασίλη Βενιζέλου, από το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου νοσηλεύεται, τώρα αποσωληνωμένος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου της Αθήνας “Ευαγγελισμός”, μετά από την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία υπέστη, κατά την έναρξη του “πρωινού καφέ”, εκείνης της ημέρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο χρόνος τον οποίο έχει περάσει νοσηλευόμενος διασωληνωμένος και χωρίς καμία μείζονα επιπλοκή ο Γιώργος Μυλωνάκης στη ΜΕΘ του ιδρύματος, σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά δεδομένα, είναι τέτοιος, ώστε οι θεράποντες γιατροί εκτιμούν πλέον ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει διαφύγει οριστικά τον κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ οι ίδιοι έχουν διακόψει εδώ και μέρες εντελώς τη χορήγηση των κατασταλτικών φαρμάκων, χωρίς, όμως, να βλέπουν ανταπόκριση, έως ότου συνέβη το περιστατικό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως, έως ότου οι θεράποντες γιατροί, στη ΜΕΘ του ιδρύματος, διαμορφώσουν καθαρή και σαφή εικόνα για την ακριβή κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, δεν φαίνεται ότι είναι εφικτό να εκδοθεί νέο ιατρικό ανακοινωθέν από τον “Ευαγγελισμό”.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στον Γιώργο Μυλωνάκη έχει διενεργηθεί τραχειοστομία, αλλά ο ίδιος αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

