Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Η νέα φωτογραφία για τα 11α γενέθλιά της που “κλέβει” τις εντυπώσεις

Μια νέα, γοητευτική φωτογραφία της πριγκίπισσας Σάρλοτ, με αφορμή τα 11α γενέθλια της κόρης τους, έδωσαν στη δημοσιότητα ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Φορώντας ριγέ μαύρο-κόκκινο πουλόβερ και τζιν, στο στιγμιότυπο η μικρή πριγκίπισσα εμφανίζεται χαμογελαστή ανάμεσα σε λουλούδια και δέντρα, αναδεικνύοντας την αγάπη της για τη φύση.

Το ενσταντανέ της πριγκίπισσας Σάρλοτ αποτύπωσε ο φακός του έμπιστου φωτογράφου του ζεύγους, Ματ Πορτέους κατά τη διάρκεια της πασχαλινής απόδρασης της οικογένειας στην Κορνουάλη.

Στο συνοδευτικό μήνυμα, το πριγκιπικό ζευγάρι έγραψε: «Ευχόμαστε στη Σάρλοτ πολύ χαρούμενα 11α γενέθλια!», συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα emoji τούρτας.

Η ομοιότητα της πριγκίπισσας Σάρλοτ με τον πατέρα της και το στιλ της μητέρας

Η νέα φωτογραφία -λίγες μέρες μετά από εκείνη που μοιράστηκαν οι Γουίλιαμ και Κέιτ με αφορμή την 15η επέτειο του γάμου τους- δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια, κυρίως για την εντυπωσιακή ομοιότητα της Σάρλοτ με τον πατέρα της, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της θυμίζουν έντονα τον διάδοχο του θρόνου, ενώ τα μακριά, ελεύθερα μαλλιά της παραπέμπουν περισσότερο στη μητέρα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η Κέιτ Μίντλετον έχει αναλάβει προσωπικά τη φωτογράφιση των παιδιών της για τις επετειακές τους στιγμές, κάτι που δίνει έναν πιο οικογενειακό και αυθεντικό τόνο στις εικόνες που δημοσιεύονται, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Ένα αγαπητό μέλος της βασιλικής οικογένειας

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, τρίτη στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Γεννημένη το 2015 στο Λονδίνο, φέρει το πλήρες όνομα Σάρλοτ Ελίζαμπεθ Νταϊάνα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, χάρη στις αλλαγές του 2013 στους κανόνες διαδοχής, η Σάρλοτ έγινε η πρώτη Βρετανίδα πριγκίπισσα που διατηρεί τη θέση της στη σειρά διαδοχής πάνω από τον μικρότερο αδελφό της.

Μια παιδική καθημερινότητα μακριά από τα φώτα

Παρά τη δημοσιότητα, οι γονείς της φροντίζουν να της εξασφαλίζουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία. Φοιτά στο σχολείο Lambrook και κρατά χαμηλό προφίλ, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι περιορισμένες.

Όταν μιλούν για εκείνη, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκιαγραφούν την εικόνα ενός τυπικού παιδιού της ηλικίας της: αγαπά τον χορό, ιδιαίτερα το μπαλέτο, και είναι θαυμάστρια της Taylor Swift. Μάλιστα, της αρέσει να φτιάχνει χειροποίητα βραχιόλια φιλίας, ένα από τα οποία είχε χαρίσει στον πατέρα της με τη λέξη «papa».

«H Σάρλοτ κάνει κουμάντο στο σπίτι»

Πίσω από την ευγενική δημόσια εικόνα, η Σάρλοτ φαίνεται να έχει έντονη προσωπικότητα. Σύμφωνα με τη βασιλική ιστορικό Μαρλίν Κένιγκ, «η Σάρλοτ κάνει κουμάντο στο σπίτι», προσθέτοντας ότι η μητέρα της την περιγράφει ως «ανεξάρτητη και αυτή που παίρνει τον έλεγχο».

Η δυναμική της φύση έχει γίνει εμφανής και σε δημόσιες εμφανίσεις, όπου συχνά καθοδηγεί τα μικρότερα αδέλφια της, ιδιαίτερα τον πρίγκιπας Λούις.

Ένα χαμόγελο που κερδίζει τις εντυπώσεις

Η νέα φωτογραφία της ενθουσίασε τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο «έχει μεγαλώσει» και να την αποκαλούν «μικρή εκδοχή του Γουίλιαμ».

Με κάθε της εμφάνιση, η πριγκίπισσα Σάρλοτ επιβεβαιώνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά και ενδιαφέροντα πρόσωπα της νέας γενιάς της βρετανικής μοναρχίας. Και, όπως φαίνεται, το μέλλον τής επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο.