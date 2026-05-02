Ιράν: "Πιθανή" θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ

Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει μια νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε δεύτερη συνάντηση.

Αυτή την εβδομάδα το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, νέα πρόταση για συνομιλίες, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» από αυτή.

Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά (…) δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι «ανοργάνωτη» και χωρισμένη σε δύο ή τρεις ομάδες. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έχει ήδη στο παρελθόν απειλήσει να αφανίσει τον ιρανικό «πολιτισμό», πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να μην αναγκαστεί «να ισοπεδώσει μια και καλή» του Ιράν, αλλά τόνισε ότι η επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει «μια επιλογή».

Την Πέμπτη ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για τα σχέδια για μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

«Η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία», δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επιθεωρητής της Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιωκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ακροβατικό Show του Ιταλού ακροβάτη Nicola L’ Impennatore για τα 40 χρόνια Vespa Club Thessaloniki

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εύβοια: Άγνωστοι έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά – Δείτε εικόνες

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή έφτασε στη Βιέννη – Ο Ακύλας αγκαλιά με τους φανς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ώρες πριν

Ημαθία: Ντύθηκε στα λευκά το Σέλι – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σαουδική Αραβία: Ουρές και νεύρα έξω από την μοναδική επίσημη κάβα της χώρας, που έχει ξεμείνει από προμήθειες λόγω του πολέμου στο Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία – Ταξί τον άφησε στην παραλία “Πεθαμένος”