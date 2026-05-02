MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζάκυνθος: Πλοίο προσέκρουσε στο μόλο – Αναστάτωση στο λιμάνι του νησιού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, όπου ένα πλοίο προσέκρουσε στον μόλο.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ζάκυνθο, όταν το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη Ζάκυνθος, προσέκρουσε στο μόλο κατά την διάρκεια της πρόσδεσης.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί.

Επιβάτες του πλοίου και αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο, κατέγραψαν σε βίντεο την αναστάτωση στο λιμάνι.

Παράλληλα, όπως φαίνεται στα πλάνα, στο πλοίο προκλήθηκαν σημαντικές φθορές.

Δείτε βίντεο από το tempo24.gr:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε τις λέξεις που γνωρίζει στα ελληνικά και ποια από αυτές λέει στη γυναίκα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – Του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Άννα Μαρία Βέλλη: Το πρόβλημα με τη δεξίωση λίγο πριν από τον γάμο – “Μου διαλύει το όνειρο”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σοκάρει η Τζένη Κατσίγιαννη: Είχε έρθει πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι και το πήγαινε προς τα κάτω

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision: “Τότε είχαν πάει πολλά πράγματα λάθος, δυστυχώς”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Αθήνα: Αυτό είναι το κτίριο του παράνομου γηροκομείου που έγινε κολαστήριο για τέσσερις ηλικιωμένες – Δείτε εικόνες