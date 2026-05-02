Ζάκυνθος: Πλοίο προσέκρουσε στο μόλο – Αναστάτωση στο λιμάνι του νησιού
Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου, όπου ένα πλοίο προσέκρουσε στον μόλο.
Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ζάκυνθο, όταν το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη Ζάκυνθος, προσέκρουσε στο μόλο κατά την διάρκεια της πρόσδεσης.
Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί.
Επιβάτες του πλοίου και αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο, κατέγραψαν σε βίντεο την αναστάτωση στο λιμάνι.
Παράλληλα, όπως φαίνεται στα πλάνα, στο πλοίο προκλήθηκαν σημαντικές φθορές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τουρκία: Άνδρας έφαγε μισό κιλό καυτερές πιπεριές και κατέκτησε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό φαγητού – Δείτε βίντεο
- Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το ατύχημα με τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Αράξου
- Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές από Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι – Δείτε φωτογραφίες