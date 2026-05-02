Συγκινεί ο Ηλίας Κόζας για τον Αγάθωνα: “Ήταν και αδελφός και φίλος και πατέρας, μαζί”

Καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε ο Ηλίας Κόζας, το μεσημέρι του Σαββάτου, προκειμένου να συνομιλήσουν για όλα στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” του Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός μουσικός γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για τη συμμετοχή των Koza Mostra στην Eurovision και για την απώλεια του ρεμπέτη Αγάθωνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ηλίας Κόζας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ο Αγάθωνας ήταν ένας άνθρωπος ντόμπρος, πράγμα το οποίο το εκτιμήσαμε πάρα πολύ. Ήταν άνθρωπος της παρέας και ήταν και αδελφός και φίλος και πατέρας, μαζί. Πολύ περίεργο. Ήταν όλα μαζί”.

“Εγώ είχα την ιδέα να συμμετέχει στο τραγούδι γιατί μας είχαν προσεγγίσει τότε με τους Koza Mostra για να πάμε μόνοι μας στην Eurovision. Κάτι που, όμως, δεν το ήθελα γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν ψηνόμουν πάρα πολύ να συστηθούμε στο κοινό για πρώτη φορά μόνοι μας”, συμπλήρωσε.

“Όταν του το πρότεινα, χρειάστηκαν πέντε δευτερόλεπτα για να μου πει “και δεν πάμε;” και ήξερε πολύ καλά τα πάντα. Έπαιζε πολύ κόσμο στα δάχτυλα ο Αγάθωνας, δεν ήταν χαζός καθόλου. Όσο κι αν κάποιοι μπορεί να λένε, αφού τον ρωτούσαν ήθελε να απαντάει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ηλίας Κόζας στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση.