Η ανατρεπτική κωμωδία της Π. Φυλακτάκη "Group Therapy" από σήμερα στο Φουαγέ της ΕΜΣ

Μια κωμωδία που βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, είναι η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Το «Group Therapy» της βραβευμένης Πένυς Φυλακτάκη, «ανεβαίνει», σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, το Σάββατο 2 Μάϊου στο Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ψυχαγωγεί χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών.

Παρεξηγήσεις και καυγάδες αναδεικνύουν, με πολύ χιούμορ, έναν κόσμο που δεν μπορεί να «συνέλθει» από τις συνεχόμενες κρίσεις (μνημόνια, πανδημία, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχια και ανεργία).

Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψάχνουν μέσα από ανατρεπτικές καταστάσεις τον «εαυτό» τους. Από την άλλη… ψυχίατροι και ψυχολόγοι βλέπουν τα ιατρεία τους συνεχώς … sold out!

Η ανατρεπτική κωμωδία «Group Therapy» καλεί τους θεατές σε μια… αποτοξίνωση γέλιου, όπου φόβοι και ανασφάλειες εξαφανίζονται, μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα και τις αντιμετωπίσει σαν να είναι ήδη παρελθόν.

