Μήνυμα Μητσοτάκη με… Akyla για την Πρωτομαγιά: Τα δέκα μέτρα που φέραμε για τους εργαζόμενους

Με ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνει το δικό του μήνυμα για την Πρωτομαγιά. Ο πρωθυπουργός μάλιστα χρησιμοποιεί και το τραγούδι του Akyla με τον τίτλο «Ferto», προκειμένου να κάνει αναφορά στα δέκα μέτρα που έφερε η δική του κυβέρνηση για τους εργαζομένους.

«Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο στo Instagram για να παρουσιάσει τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους ευχόμενος «καλή Πρωτομαγιά».

Με αφορμή, μάλιστα, τη συμμετοχή του Ακύλα με το Ferto στη φετινή Eurovision, ο πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο με την ατάκα «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα

τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

τον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

το ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες

και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» καταλήγει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

