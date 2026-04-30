MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήραγγα 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με πάνω από 20 τόνους εκρηκτικά – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την καταστροφή μια υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ που ξεπερνούσε τα 140 μέτρα έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF.

Συγκεκριμένα, δυνάμεις της 226ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και της μονάδας Γιαχαλάμ υπό τη διοίκηση της 146ης Μεραρχίας κατέστρεψαν σήμερα το πρωί (Πέμπτη), χρησιμοποιώντας περισσότερους από 24 τόνους εκρηκτικών, μια υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ συνολικού μήκους άνω των 140 μέτρων στην περιοχή Ρας Μπίντα στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε αυτή εντοπίστηκαν δωμάτια διαμονής και οργάνωσης, επιχειρησιακά φρέατα και πολλά όπλα βρέθηκαν στη σήραγγα. Η σήραγγα έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της Χεζμπολάχ για την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων.

Δείτε το βίντεο από την καταστροφή της σήραγγας

Επιπλέον, τις τελευταίες 24 ώρες, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, υπό την καθοδήγηση των δυνάμεων της μεραρχίας, επιτέθηκε σε αριθμό ενόπλων της Χεζμπολάχ και υποδομών της οργάνωσης.

Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις

Ισραήλ Χεζμπολάχ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα” και σήμερα στο Θέατρο Radio City

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ζωντάνεψαν τα 40 χρόνια της Πειραματικής Σκηνής της “Τέχνης” στο Τελλόγλειο με έξι αφηγήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κατέληξε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τροχαίο στη Μεσαρά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 47 λεπτά πριν

Σε ισχύ από σήμερα ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την φετινή αντιπυρική περίοδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία – Ο διαρρήκτης του επιτέθηκε με κατσαβίδι – Βίντεο ντοκουμέντο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Επιστολή Πιερρακάκη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Ζητά επιτάχυνση διαδικασιών για τα θύματα σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη