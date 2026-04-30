Θεσσαλονίκη: Παίρνει τη “σκυτάλη” του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού ΚΑΡΠΑ “Kids Save Lives Championship 2026”

Η Θεσσαλονίκη παίρνει, την ερχόμενη Κυριακή 3 Μαΐου, τη «σκυτάλη» του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού ΚΑΡΠΑ «Kids Save Lives Championship 2026», μετά την επιτυχημένη διοργάνωση στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν περίπου 100 σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Εκπαίδευσης από τη Νότια Ελλάδα, επιδεικνύοντας εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και κατακτώντας πολύτιμα δώρα.

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας των μαθητών ανήλθε στο εντυπωσιακό 98,17%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης των τελευταίων επτά ετών.

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται την Κυριακή στο συνεδριακό Κέντρο «Ιω. Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή πλέον των 100 σχολείων από τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, Αναστάσης Στεφανάκης, αποτελεί κορυφαία δράση του οργανισμού, αναδεικνύοντας τη σημασίας της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες και ενισχύοντας την κουλτούρα της άμεσης παρέμβασης σε επείγοντα περιστατικά από κάθε ενεργό πολίτη.

Η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στον εορτασμό των 10 χρόνων δράσης του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια των οποίων περισσότεροι από 666.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν εκπαιδευτεί δωρεάν στην ΚΑΡΠΑ και τις Πρώτες Βοήθειες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάσωση δεκάδων ανθρώπινων ζωών.